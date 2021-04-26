В Гнутово на Донбассе пиротехники ГСЧС эвакуированы с места проведения разминирования из-за обстрелов, пострадавших нет

В результате обстрелов личный состав пиротехнических подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были эвакуированы с места проведения разминирования в Гнутово Донецкой области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 апреля примерно с 8:00 до 8:40 утра в результате нарушения режима тишины произошли обстрелы садового общества возле с.Гнутово, что вблизи Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках Общего проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации "The HALO Trust" в Украине", - сказано в сообщении.

На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок.

Так, в настоящее время работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений эвакуирован с места происшествия.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.