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16:55 26.04.2021

Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей военной поддержке Украины

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Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей военной поддержке Украины

 Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ, сообщается на сайте партии в понедельник.

"В частности, Арахамия выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи в $300 млн, включая предоставление летального оружия", – отмечается в сообщении.

Арахамия подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для углубления своего участия в Евро-Атлантическом альянсе.

"В течение последних двух лет украинский парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО", – отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также обратил внимание на то, что власти Украины активизируют диалог по поводу Крыма с помощью инициативы "Крымская платформа", и призвал американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к диалогу.

Теги: #сша #конгресс #арахамия
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