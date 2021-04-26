Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы по "чернобыльцам" - Разумков

Украинский парламент при возможности рассмотрит законодательные инициативы, связанные с вопросами социальной защиты ликвидаторов после Чернобыльской катастрофы, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Есть законодательные инициативы, они находятся на рассмотрении и в профильном комитете. Я убежден, что они будут поддержаны также народными депутатами Украины. Они связаны и с решениями Конституционного суда, о которых вы хорошо знаете. Поэтому я уверен: как только появится возможность, я думаю, что Верховная Рада перейдет к тем важным вопросам, которые надо будет рассмотреть, в том числе и законодательные инициативы, связанные с этой трагической датой", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве после церемонии возложения цветов к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Разумков не рассчитывал, что так надолго затянется рассмотрение во втором чтении поправок к законопроекту №2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений).

Отвечая на вопрос, почему "чернобыльцы" не получают положенные им выплаты, спикер сказал:

"Такой информации не было. Если будут официальные обращения, будем обсуждать это с Кабинетом министров, потому что никаких изменений, запретов или заморозки выплат чернобыльцам на уровне Верховной Рады не принималось. Я думаю что это больше технические проблемы которые также объективно бывают на местах. Это не связано с какой-то государственной позицией, а тем более с каким то умыслом", - сказал Разумков.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.