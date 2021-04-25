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22:05 25.04.2021

Беларусь не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине

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Беларусь не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине

Беларусь не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине, заявил в эфире телеканала ОНТ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в воскресенье.

"Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее", - подчеркнул Макей.

Он отметил, что министерство понимает, что "однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть".

"Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся", - уточнил министр.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что беларусский МИД готов иметь нормальные отношения со всеми партнёрами, в том числе и представителями коллективного Запада. "Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надёжных союзников в других регионах. Россия остаётся нашим основным, естественно, союзником и партнёром. И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления", - сказал он.

Теги: #посольства #беларусь
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