Пакистан выразил готовность поставить в Индию медоборудование для борьбы с COVID-19

Власти Пакистана предложили Индии помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает Associated Press со ссылкой на пакистанское внешнеполитическое ведомство.

По данным министерства, Исламабад готов поставить в Индию аппараты ИВЛ, аппаратуру по подаче кислорода, рентгеновские аппараты, средства индивидуальной защиты.

В МИД Пакистана заявили о готовности сотрудничать с индийской стороной для того, что все это оборудование и средства были доставлены в страну как можно скорее.

По словам пакистанского министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, выступая с таким предложением Исламабад исходит из принципов политики гуманизма и ожидает ответа от Дели.

В Индии уже несколько дней подряд регистрируются антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Так, по данным газеты Times of India, за последние сутки в стране выявлено 350 тыс. новых инфицированных. Страна занимает второе после США место по количеству заражений.