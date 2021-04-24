Астронавты корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, экипаж станции увеличился до 11 человек

Астронавты американского многоразового корабля Crew Dragon-2 компании SpaceX, который в субботу состыковался с Международной космической станцией (МКС), перешли на ее борт, сообщило NASA.

С их прибытием экипаж станции достиг 11 человек.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 05:08 по времени Восточного побережья США. Примерно через два часа между кораблем и станцией были открыты люки.

На корабле Crew Dragon-2 прибыли представители сразу трех космических агентств: астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Они присоединились к работающему на станции экипажу в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Через четыре дня, 28 апреля корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами возвращается на Землю. На борту станции останется семь человек.

Многоразовый корабль Crew Dragon-2 был запущен на орбиту в пятницу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Экипаж корабля Crew Dragon-2 будет работать на МКС около шести месяцев. Он покинет ее не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантике.

Запуск на орбиту Crew Dragon-2 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

Многоразовый корабль Crew Dragon-2 совершает уже второй полет к МКС. Первый раз он использовался во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года.