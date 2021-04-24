События

13:59 24.04.2021

В Учебном центре Морской охраны прошел подготовку первый экипаж катеров украинско-французского проекта

2 мин читать
В Учебном центре Морской охраны прошел подготовку первый экипаж катеров украинско-французского проекта

На базе Учебного центра Морской охраны состоялся первый выпуск военнослужащих, которые обучались на специализированных курсах языковой и профессиональной подготовки экипажей украинского-французского проекта обновления корабельно-катерного состава Морской охраны катерами типа OCEA FPB 98.

"В течение трех месяцев двадцать моряков-пограничников из Одесского, Мариупольского и Измаильского отрядов Морской охраны Государственной пограничной службы Украины овладевали одним из языков международного общения мореплавателей для дальнейшего продвижения и реализации уникального, смелого, амбициозного украинского-французского проекта обновления корабельно-катерного состава Морской охраны", - сообщает пресс-служба регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Программа подготовки была разработана на основе современных международных методик и ориентирована на специфику служебной деятельности пограничного ведомства по ведущим стандартам ЕС и NATO.

Помимо языковой подготовки, военнослужащие проходили курс повышения квалификации по основной специальности.

Отмечается, что в ближайшее дней во Францию отправится очередная рабочая группа специалистов Госпогранслужбы по контролю строительства кораблей Морской охраны специального назначения типа OCEA FPB 98 MKI. Ранее, в феврале, состоялся прием корпуса первого - главного корабля. Остальные единицы будут серийными.

Как сообщалось, 29 июня 2019 года в пресс-службе украинского правительства сообщили, что Кабмин ведет переговоры о совместном украинско-французском производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране украинской Государственной пограничной службы. Согласно сообщению, в Кабмине рассчитывали, что Морская охрана Госпогранслужбы получит 20 французских патрульных катеров.

20 сентября в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что рассматривают возможность обновления парка патрульных катеров Госпогранслужбы и одним из наиболее приемлемых для сотрудничества видят предложение французской компании ОСЕА.

"Основное требование - локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", – говорится в сообщении на сайте МВД.

Катера OCEA FPB 98 имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Они предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Теги: #катера #экипаж #обучение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 15.04.2021
Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

15:31 29.03.2021
Курс "специалист по публичным закупкам" - профессиональный подход к организации закупочной деятельности

Курс "специалист по публичным закупкам" - профессиональный подход к организации закупочной деятельности

19:03 26.03.2021
В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

13:32 21.03.2021
Украинские военные на Донбассе прошли курс обучения по ведению диалога между населением и силовиками

Украинские военные на Донбассе прошли курс обучения по ведению диалога между населением и силовиками

10:17 05.03.2021
Великобритания разработает новые ракетные катера специально для нужд ВМС Украины

Великобритания разработает новые ракетные катера специально для нужд ВМС Украины

00:43 25.02.2021
Президент Эстонии заявила, что все школьники страны обязаны учиться на эстонском языке

Президент Эстонии заявила, что все школьники страны обязаны учиться на эстонском языке

10:02 22.02.2021
Минздрав Украины проведет обучение медиков по международным стандартам экстренки

Минздрав Украины проведет обучение медиков по международным стандартам экстренки

13:38 19.02.2021
STARt Yourself 2020-2021: результаты программы стажировки в Киевстар

STARt Yourself 2020-2021: результаты программы стажировки в Киевстар

03:38 19.02.2021
Аваков: Французской компанией OCEA уже построен первый корпус для новых патрульных катеров ГПСУ

Аваков: Французской компанией OCEA уже построен первый корпус для новых патрульных катеров ГПСУ

11:42 01.02.2021
В конце 2021 года начнутся поставки в Украину патрульных катеров из Франции - посол

В конце 2021 года начнутся поставки в Украину патрульных катеров из Франции - посол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Одесская область с 25 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону

В Киеве COVID-19 за минувшие сутки подтвердили у 1027 человек

В Украине за сутки зафиксировано 12711 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13687 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 20 раз нарушили режим тишины, с начала текущих единожды

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Астронавты корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, экипаж станции увеличился до 11 человек

Лукашенко готовит декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае ЧС

"Укрзализныця" увеличит количество дополнительных поездов на праздники

Меркель призвала немцев принять новые общенациональные ограничения против COVID-19

Одесская область с 25 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону

Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС

В Украине в ближайшие сутки ожидается похолодание, возможны дожди

В Харькове на парковке сгорели три микроавтобуса, один человек пострадал

Украина и Грузия будут координировать действия для получения ПДЧ – разговор глав МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА