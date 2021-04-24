В Учебном центре Морской охраны прошел подготовку первый экипаж катеров украинско-французского проекта

На базе Учебного центра Морской охраны состоялся первый выпуск военнослужащих, которые обучались на специализированных курсах языковой и профессиональной подготовки экипажей украинского-французского проекта обновления корабельно-катерного состава Морской охраны катерами типа OCEA FPB 98.

"В течение трех месяцев двадцать моряков-пограничников из Одесского, Мариупольского и Измаильского отрядов Морской охраны Государственной пограничной службы Украины овладевали одним из языков международного общения мореплавателей для дальнейшего продвижения и реализации уникального, смелого, амбициозного украинского-французского проекта обновления корабельно-катерного состава Морской охраны", - сообщает пресс-служба регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Программа подготовки была разработана на основе современных международных методик и ориентирована на специфику служебной деятельности пограничного ведомства по ведущим стандартам ЕС и NATO.

Помимо языковой подготовки, военнослужащие проходили курс повышения квалификации по основной специальности.

Отмечается, что в ближайшее дней во Францию отправится очередная рабочая группа специалистов Госпогранслужбы по контролю строительства кораблей Морской охраны специального назначения типа OCEA FPB 98 MKI. Ранее, в феврале, состоялся прием корпуса первого - главного корабля. Остальные единицы будут серийными.

Как сообщалось, 29 июня 2019 года в пресс-службе украинского правительства сообщили, что Кабмин ведет переговоры о совместном украинско-французском производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране украинской Государственной пограничной службы. Согласно сообщению, в Кабмине рассчитывали, что Морская охрана Госпогранслужбы получит 20 французских патрульных катеров.

20 сентября в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что рассматривают возможность обновления парка патрульных катеров Госпогранслужбы и одним из наиболее приемлемых для сотрудничества видят предложение французской компании ОСЕА.

"Основное требование - локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", – говорится в сообщении на сайте МВД.

Катера OCEA FPB 98 имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Они предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.