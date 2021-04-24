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07:18 24.04.2021

Регуляторы США разрешили возобновить использование вакцины от Johnson & Johnson

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Регуляторы США разрешили возобновить использование вакцины от Johnson & Johnson

Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявили, что снимают ограничение на использование вакцины компании Johnson & Johnson.

"После тщательного анализа по поводу безопасности применения, включая два заседания Консультативного комитета CDC по практике иммунизации, FDA определило, что пауза в использовании вакцины от COVID-19 Janssen от компании Johnson & Johnson в США должна быть отменена, и использование следует возобновить", - говорится в заявлении обеих организаций.

В документе отмечается, что как CDC, так и FDA уверены в "эффективности и безопасности вакцины в предотвращении COVID-19". Согласно доступным данным по вакцине, ее "преимущества превышают ее известные и потенциальные риски". Кроме того, отмечается, что вероятность возникновения случаев тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson "является очень низкой", в отношении этого продолжится расследование.

Ранее сообщалось, что группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу проголосовала за то, чтобы рекомендовать возобновление использования вакцины от COVID-19 компании Johnson&Johnson.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как у некоторых людей были неблагоприятные последствия от вакцины компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Теги: #сша #отмена #вакцина #пауза
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