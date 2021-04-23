Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевки, Песок и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - указывается в сообщении.

В районе населенного пункта Пивденное наемники провели обстрел из противотанкового ракетного комплекса. Возле поселка Новгородское боевики также провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.