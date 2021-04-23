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18:00 23.04.2021

В Херсонской области во двор местного депутата бросили гранату

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В одном из поселков Новокаховской территориальной громады во двор местного депутата забросили гранату, в результате чего был поврежден автомобиль и фасад здания, сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Примерно в 02:30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме. К счастью, никто из людей не пострадал", - отмечают правоохранители.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Каховского районного отдела полиции, взрывотехники и кинологи.

"Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. В результате взрыва осколками частично поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома заявителя", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Также был назначен ряд экспертных исследований.

Для безопасности местных жителей полицейские обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

"Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней. Полицейские проводит подворовые обходы жителей населенного пункта для поиска возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной совершения преступления могла стать служебная деятельность заявителя", - информируют в полиции.

Там уточняют, что правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Теги: #херсонская_область #граната #депутат
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