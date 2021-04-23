Арахамия: Одобрение комитетом по иностранным делам Сената США увеличения военной помощи Украине - поддержка борьбы за свободу от российской агрессии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия расценивает одобрение комитетом по иностранным делам Сената США увеличения военной помощи Украине как поддержку ее борьбы за свободу в условиях российской агрессии.

"Когда российские войска стягиваются к нашим границам, решение Сената является мощным сигналом несомненной поддержки со стороны США", - цитирует Арахамию сайт политической силы.

Он напомнил, что комитет по иностранным делам Сената США на днях единогласно поддержал двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act), предусматривающий увеличение ежегодной военной помощи Украине до $ 300 млн., включая предоставление летального оружия.

"Мы благодарны председателю комитета Роберту Менендесу, члену комитета Джеймсу Ришу и их коллегам за поддержку Украины в ее борьбе за свободу в условиях российской агрессии", - подчеркнул Арахамия.

Глава фракции отметил, что теперь этот законопроект должен рассмотреть и принять Конгресс США.

"Мы открыли возможность получать все виды помощи, конкретика появится в результате запроса от нашего Министерства Обороны", - подчеркнул народный депутат.

Как ранее сообщалось, Арахамия провел ряд онлайн-встреч с членами Конгресса США, на которых обсуждались вопросы политического и военного сотрудничества Украины и США.