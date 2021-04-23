СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили незаконную переправку технологического оборудования двойного назначения в одну из стран Центральной Америки, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, махинацию организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одну из стран Центральной Америки. Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования", - говорится в сообщении.

Так, под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Продукция двойного назначения была задержана на таможенном посту. Оборудование направлено на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Решается вопрос об уведомлении организаторов и участников противоправной деятельности о подозрении.