События

14:37 23.04.2021

СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей

1 мин читать
СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили незаконную переправку технологического оборудования двойного назначения в одну из стран Центральной Америки, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, махинацию организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одну из стран Центральной Америки. Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования", - говорится в сообщении.

Так, под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Продукция двойного назначения была задержана на таможенном посту. Оборудование направлено на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Решается вопрос об уведомлении организаторов и участников противоправной деятельности о подозрении.

Теги: #оборудование #сбу #предотвращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 23.04.2021
Киевский апелляционный суд отменил арест Нескоромного, СБУ принимает меры по его розыску

Киевский апелляционный суд отменил арест Нескоромного, СБУ принимает меры по его розыску

11:50 23.04.2021
СБУ разоблачила хакера, "охотившегося" на персональные данные сотрудников спецслужбы

СБУ разоблачила хакера, "охотившегося" на персональные данные сотрудников спецслужбы

11:37 23.04.2021
СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

18:18 22.04.2021
В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

15:10 22.04.2021
Председатель правления "Мисто Банк" уличен в подаче ложных отчетностей в Нацбанк

Председатель правления "Мисто Банк" уличен в подаче ложных отчетностей в Нацбанк

11:09 22.04.2021
СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

14:25 21.04.2021
Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

Заблокирован несанкционированный отбор газа через мощности "Донецкоблгаза" - СБУ

11:05 21.04.2021
В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

В Харьковской области задержаны автобусы с "титушками", направленные пророссийской политсилой для протестных акций

19:03 20.04.2021
Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

В Киеве за сутки выявили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек

Кулеба: отвод войск РФ от границ ослабит напряженность, но Киев призывает международных партнеров следить за ситуацией

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления - Кулеба

Арахамия: Одобрение комитетом по иностранным делам Сената США увеличения военной помощи Украине - поддержка борьбы за свободу от российской агрессии

ГБР сообщило о подозрении в служебной халатности экс-руководителям Шацкого парка

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Российские наемники добиваются эскалации конфликта на Донбассе, обвиняя ВСУ в обстрелах - украинская сторона СЦКК

Шмыгаль обсудил с Советом церквей проведение религиозных праздников в условиях карантина

"Метинвест" выступит стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника "Хортица" в Запорожье

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС - NASA

Российский блогер Сергей Пынзарь получил запрет въезда в Украину на три года

Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА