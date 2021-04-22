События

22:26 22.04.2021

СММ ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе – посол Чевик

1 мин читать
СММ ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе – посол Чевик

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), посол Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели миссии фиксируют усиление эскалации на Донбассе.

"Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также увеличение количества жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - заявил Чевик в своем обращении к Постоянному совету ОБСЕ в режиме видеоконференции в четверг.

"Каждая жертва опустошает семьи и громады, а также усугубляет напряженную обстановку, обуславливая цикл насилия, который подрывает политические усилия, направленные на урегулирование ситуации", — добавил он.

Глава СММ подчеркнул, что, "усиление миссией содействия не может заменить обязательства сторон предпринять необходимые шаги для полного выполнения мер по прекращению огня". "Стороннего механизма для обеспечения соблюдения режима прекращения огня не существует", — сказал Чевик.

Он также отметил о наличии "беспрецедентных ограничений и препятствий деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, многие из которых выглядят умышленными и целенаправленными".

"Подобные все более жесткие препятствия ограничивают возможность миссии пополнять ресурсную базу, осуществлять деятельность и беспристрастно докладывать о фактах тогда, когда это крайне необходимо. В данное время СММ, как глаза и уши Совета, играет особенно важную роль", — подытожил посол.

Источник: https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/484487

Теги: #обсе #эскалация #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:33 22.04.2021
Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

22:20 22.04.2021
Вирастюк официально признан победителем на довыборах в 87 избирательном округе – ЦИК

Вирастюк официально признан победителем на довыборах в 87 избирательном округе – ЦИК

20:51 22.04.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

20:23 22.04.2021
Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

19:03 22.04.2021
Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной

Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной

18:55 22.04.2021
Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, но для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главами "ДНР" и "ЛНР"

Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, но для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главами "ДНР" и "ЛНР"

18:29 22.04.2021
Цена ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины подскочила на новости об отводе войск РФ

Цена ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины подскочила на новости об отводе войск РФ

15:27 22.04.2021
Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

13:53 22.04.2021
Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

12:46 22.04.2021
Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей США высказалась за изменение статуса Вашингтона с округа на отдельный штат

Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Минские власти отказали оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха"

Двух детей сбила водитель на пешеходном переходе в Днепропетровской области, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце августа, заявляют в Крыму

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

В Мариуполе заработал единый электронный билет в муниципальном транспорте

МИД Украины: Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА