СММ ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе – посол Чевик

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), посол Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели миссии фиксируют усиление эскалации на Донбассе.

"Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также увеличение количества жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - заявил Чевик в своем обращении к Постоянному совету ОБСЕ в режиме видеоконференции в четверг.

"Каждая жертва опустошает семьи и громады, а также усугубляет напряженную обстановку, обуславливая цикл насилия, который подрывает политические усилия, направленные на урегулирование ситуации", — добавил он.

Глава СММ подчеркнул, что, "усиление миссией содействия не может заменить обязательства сторон предпринять необходимые шаги для полного выполнения мер по прекращению огня". "Стороннего механизма для обеспечения соблюдения режима прекращения огня не существует", — сказал Чевик.

Он также отметил о наличии "беспрецедентных ограничений и препятствий деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, многие из которых выглядят умышленными и целенаправленными".

"Подобные все более жесткие препятствия ограничивают возможность миссии пополнять ресурсную базу, осуществлять деятельность и беспристрастно докладывать о фактах тогда, когда это крайне необходимо. В данное время СММ, как глаза и уши Совета, играет особенно важную роль", — подытожил посол.

Источник: https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/484487