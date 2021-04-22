События

20:40 22.04.2021

Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

1 мин читать
Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Франция, по всей видимости, смогла пройти через самый напряженный этап третьей волны коронавируса COVID-19, заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"За минувшие 10 дней отмечается реальное сокращение циркуляции вируса", - приводят слова премьера французские СМИ.

Он отметил, что пик третьей волны эпидемии во Франции, "как кажется, остался позади".

Премьер также сообщил, что примерно в середине мая, в зависимости от эпидемиологической ситуации, в стране могут возобновить работу магазины, спортивные и культурные учреждения, а кафе смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе. Он добавил, что правительство также вначале может отменять ограничения по отдельным регионам страны, и в первую очередь там, где уровень заболеваемости будет низок.

Франция, как и другие страны ЕС, уже около года периодически вводит локдауны для замедления распространения COVID-19. Однако действующий в данный момент третий локдаун - более мягкий, чем предыдущие два.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, во Франции за время пандемии диагностировали свыше 5,37 млн случаев заражения коронавирусом. Более 101 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 22.04.2021
Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

18:37 22.04.2021
В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

16:55 22.04.2021
Прогресс в вакцинации проложит путь к экономическому подъему - Лагард

Прогресс в вакцинации проложит путь к экономическому подъему - Лагард

16:09 22.04.2021
Компании смогут оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников от COVID-19

Компании смогут оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников от COVID-19

14:35 22.04.2021
Вторая партия ковидной вакцины AstraZeneca от механизма COVAX прибудет в Украину в пятницу

Вторая партия ковидной вакцины AstraZeneca от механизма COVAX прибудет в Украину в пятницу

14:07 22.04.2021
Индия установила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом в сутки

Индия установила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом в сутки

10:41 22.04.2021
В Киеве Covid-19 за минувшие сутки подтвердили у 1673 человек, 1305 пациентов выздоровели - Кличко

В Киеве Covid-19 за минувшие сутки подтвердили у 1673 человек, 1305 пациентов выздоровели - Кличко

09:45 22.04.2021
МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию – замминистра здравоохранения

МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию – замминистра здравоохранения

08:17 22.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

12:24 21.04.2021
В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

Минские власти отказали оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха"

Двух детей сбила водитель на пешеходном переходе в Днепропетровской области, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце августа, заявляют в Крыму

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

В Мариуполе заработал единый электронный билет в муниципальном транспорте

МИД Украины: Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА