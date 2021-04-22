МИД Украины: Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации

Высказывания представителей министерства иностранных дел Российской Федерации об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил, что единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация.

"На фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью наше государство получило беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины", - указал спикер.

Николенко подчеркнул, что с самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "объявил всеобщую мобилизацию" и обвинила Киев в "агрессивных милитаристских планах".