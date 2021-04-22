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18:07 22.04.2021

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз режима прекращения огня, несовместимое с жизнью ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации" - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, недалеко от населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Также из противотанковых ракетных комплексов обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы.

Вблизи Песок и Майорска враг открывал огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - сказано в сообщении.

О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

 

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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