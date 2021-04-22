Завершено досудебное расследование дела о хищении активов банка "Аркада" на 72 млн грн - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении экс-председателя банка "Аркада" и восьми других лиц по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства на сумму 72 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, расследованием установлено, что подозреваемый, будучи председателем правления банка, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является банк.

"Путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ "Аркада" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства было выведено 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества по активам банка выведено еще 22 млн грн", - сказано в сообщении.

Сейчас следствие завершено, подозреваемым и их адвокатам открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.