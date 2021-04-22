Киевские власти выделили дополнительное финансирование для столичных правоохранителей

Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую комплексную программу профилактики и противодействия преступности в Киеве "Безопасная столица на 2019-2021 годы". Решение поддержал 81 депутат, сообщает пресс-служба горсовета.

"В решении предусмотрено увеличение финансирования Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Средства предназначены для приобретения автотранспорта и построения системы цифровой радиосвязи. Также управление Патрульной полиции в городе Киеве получит дополнительные средства на приобретение транспортных средств", - указывается в сообщении.

Главным исполнителем программы на 2021 год назначен Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации. Также в программу был внесен новый соисполнитель. В частности, Киевская городская прокуратура получит финансирование для приобретения автотранспорта и компьютерного оборудования.