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11:44 22.04.2021

Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

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Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

Минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем - другое. Но минимум 400 тыс. (человек, которые получили паспорта РФ – ИФ) есть, это правда", - сказал министр в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

Резников отметил, что при этом те, кто получают российские паспорта в Донецкой и Луганской областях, не имеют постоянного места жительства в Российской Федерации.

"Россияне, даже в переговорах что в ТКГ, что в Нормандской формате, все говорят - это ОРДЛО Украины, Донецк-Луганск - это Украина… Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационных "властях", они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ", - рассказал Резников.

 

Теги: #гражданство #резников #ордло
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