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19:34 21.04.2021

Зеленский поговорил с генсеком ООН о вакцинации, ситуации на границе с РФ и о Крымской платформе

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Зеленский поговорил с генсеком ООН о вакцинации, ситуации на границе с РФ и о Крымской платформе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которого стороны обсудили инициативу по разработке под эгидой Группы двадцати глобального плана вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Всеобъемлющая вакцинация - единственный выход. К сожалению, доступ к безопасным и эффективным вакцинам до сих пор неравный. Однако хочу отметить и поблагодарить за ваше лидерство в преодолении вызовов и в координации глобальных действий во время пандемии коронавируса", - сказал Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Отдельно стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины в связи с увеличением военного присутствия России на украинской границе и оккупированных территориях. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и её мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашему прошлогоднему призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина одной из первых поддержала этот призыв.

Президент Украины проинформировал Гутерриша о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

Кроме того, Зеленский напомнил, что инициатива Крымской платформы, которая будет запущена саммитом в августе, вернет в международную повестку дня вопрос деоккупации Крыма и станет механизмом для защиты прав человека на оккупированном полуострове.

Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Теги: #президент #разговор #оон
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