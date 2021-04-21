Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 21 апреля, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сводке.

Противник в ходе обстрелов открывал огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из боевой машины пехоты.

В то же время пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 3 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.