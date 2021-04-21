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15:49 21.04.2021

Во Львове демонтируют барельефы на Монументе славы

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Во Львове демонтируют барельефы на Монументе славы

Во Львове проводят демонтаж барельефов на Монументе славы советской армии на улице Стрийской, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

"В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города, чтобы Галицкая районная администрация могла заказать проекты на выполнение этих работ», – цитируют в сообщении слова Москаленко.

Обследование монумента проходило несколько последних недель и с понедельника, 19 апреля, начался демонтаж барельефов.

«Во вторник был завершен демонтаж первого барельефа и его уже перевезли в музей «Территория террора. Во время демонтажа обнаружили определенные трудности, поэтому сейчас изучают, как в дальнейшем проводить демонтаж следующих барельефов», – цитирует пресс-служба слова Москаленко.

По его данным, после того, как барельефы перевезут в музей, то приступят к демонтажу плит памятника.

Стелу Монумента славы высотой около 30 метров исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году и принял решение ее демонтировать. Эти работы провели в 2019 году.

Также Москаленко сообщил, что параллельно идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса, чтобы определить, как должно функционировать пространство, на котором сейчас установлен Монумент славы.

Монумент Боевой славы Вооружённых Сил СССР во Львове был открыт в мае 1970 года.

Теги: #львов #барельеф #демонтаж
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