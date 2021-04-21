События

10:06 21.04.2021

Задержан пограничник, обещавший за взятку помочь в перемещении табачных изделий в Румынию

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Задержан пограничник, обещавший за взятку помочь в перемещении табачных изделий в Румынию

Закарпатские правоохранители задержали на требовании и получении взятки инспектора пограничной службы Мукачевского отряда Западного регионально управления Госпограслужбы Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ в среду.

Задержанный требовал и получил от местного жителя вторую часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США (общая сумма неправомерной выгоды 1000 долларов США) за содействие незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу Украины на участке ответственности отделения "Дюла" отдела "Дьяково".

"Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч.3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Теги: #взятка #пограничник
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