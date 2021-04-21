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09:35 21.04.2021

На взятке задержан сотрудник миграционной службы, обещавший легализовать пребывание иностранца в Украине

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На взятке задержан сотрудник миграционной службы, обещавший легализовать пребывание иностранца в Украине

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделов управления Государственной миграционной службы в Херсонской области, который решил за деньги "содействовать" иностранному гражданину в получении права на пребывание в Украине, сообщает пресс-служба ГБР в среду.

"По предварительной информации, чиновник за 1000 долларов США обещал гражданину Азербайджана оказать содействие в оформлении необходимых документов, а также не предпринимать меры по его принудительному выдворению", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во вторник, 20 апреля, чиновника УГМС в Херсонской области задержали после получения им неправомерной выгоды.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. З ст. 368 УК Украины) и избрании ему меры пресечения", - подчеркивают в ГБР.

Если вину задержанного докажут в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение – управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Теги: #взятка #миграционная_служба
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