События

06:04 21.04.2021

Тестовое соревнование по легкой атлетике Игр в Токио пройдет 9 мая без зрителей – СМИ

1 мин читать
Тестовое соревнование по легкой атлетике Игр в Токио пройдет 9 мая без зрителей – СМИ

Организаторы Олимпиады в Токио намерены провести 9 мая тестовое мероприятие по легкой атлетике без зрителей, сообщает The Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания уточнили, что организаторы проинформировали вовлеченные стороны об окончательном решении после того, как власти Токио 12 апреля ввели более жесткие ограничения для борьбы с распространением COVID-19.

Отмечается, что мероприятие будет проходить в дневное и вечернее время. В нем примут участие лучшие отечественные легкоатлеты. По данным источников, некоторые спортсмены из-за рубежа также выразили желание поучаствовать в тестовом соревновании.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не ожидает, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио будет под вопросом в случае нового объявления чрезвычайного положения в стране.

"Я не думаю, что это повлияет на Олимпийские игры. Как правительство мы намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасные игры", - сказал он на встрече с журналистами.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 542 тыс. человек, более 9,6 тыс. умерли.

Теги: #япония #олимпиада #тест #соревнования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:40 19.04.2021
Япония получит дополнительные дозы вакцины против COVID-19 к сентябрю

Япония получит дополнительные дозы вакцины против COVID-19 к сентябрю

07:17 17.04.2021
Премьер Японии не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в Токио

Премьер Японии не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в Токио

14:19 15.04.2021
В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

13:06 14.04.2021
Зеленский пригласил премьера Японии в Украину на День Независимости и на саммит Крымской платформы

Зеленский пригласил премьера Японии в Украину на День Независимости и на саммит Крымской платформы

07:40 13.04.2021
США сочли адекватным решение Японии о сбросе воды с "Фукусимы" в океан, Южная Корея сожалеет об этом

США сочли адекватным решение Японии о сбросе воды с "Фукусимы" в океан, Южная Корея сожалеет об этом

09:07 11.04.2021
Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом

Япония на время Олимпиады зарезервирует 300 номеров для спортсменов с положительным COVID-тестом

10:38 09.04.2021
Япония решила сбросить очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан - СМИ

Япония решила сбросить очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан - СМИ

06:02 08.04.2021
Япония рассматривает вопрос о приоритетной вакцинации спортсменов, участвующих в Олимпиаде – СМИ

Япония рассматривает вопрос о приоритетной вакцинации спортсменов, участвующих в Олимпиаде – СМИ

04:22 05.04.2021
Первый диалог министров обороны и иностранных дел Японии и Германии запланирован на апрель - СМИ

Первый диалог министров обороны и иностранных дел Японии и Германии запланирован на апрель - СМИ

04:46 03.04.2021
США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне – Зеленский

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Украинский проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ – украинская делегация

На Донбассе российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Золотого-4 – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель подтвердил поддержку Евросоюзом Украины

Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

Байден позвонил семье Флойда после оглашения вердикта присяжных по его убийству

Экс-офицер полиции Шовин признан виновным в убийстве Флойда - американские СМИ

США призывают власти РФ допустить независимых врачей к Навальному – госдеп

На переговорах участников СВПД в Вене достигнут важный прогресс – Боррель

Алиев: Азербайджан не может позволить Армении усилить армию

Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

Празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещено – Тищенко

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА