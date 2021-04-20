Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война.

В видеобращении, распространенном во вторник, он напомнил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

"А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил он.