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14:13 20.04.2021

Минкультуры Украины презентовало общенациональный проект по медиаграмотности

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Минкультуры Украины презентовало общенациональный проект по медиаграмотности

Министерство культуры и информационной политики Украины презентовало общенациональный проект по медиаграмотности.

"О необходимости стратегии по медиаграмотности говорили уже давно. Особенно эти разговоры усилились во время войны. Очевидно, что время настало не только обсуждать такую стратегию, но и принимать", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции во вторник.

По его словам, стратегия направлена на выработку культуры отношения к информационному потоку, а также на развитие критического мышления и фактчегинга.

Министр отметил, что важным является объединить усилия всех стейкхолдеров, которые занимаются мегиагармотностью, и создать общую программу, которая бы распространилась на все группы населения.

Согласно презентации, миссия проекта – объединить и скоординировать усилия всех стейкхолдеров, чтобы медиагарамотность стала стилем жизни украинцев.

Цель проекта на 2021-2022 годы - поднятие уровня осведомленности всех возрастных групп населения об актуальных проблемах дезинформации и о возможности выявления манипуляций. В частности, усиление коммуникации со стороны государства, развитие медиаобразования, стимулирование ответственной и безопасной медиасреды.

Таким образом планируется: запустить национальную платформу по медиаграмотности, запустить общенациональную медиакампанию, создать бренд медиаграмотности и разработать наративы.

В сфере образования планируется: запустить национальный конкурс "Репортер" для учеников средней и старшей школы, ввести курс "Гражданское образование", проведение тренингов для взрослых.

Среди прочего предусматривается сотрудничество с журналистами, создание телепроекта в жанре социальное реалити и проведение воркшопов для журналистов.

Отмечается, что проект по медиагармотности будет сотрудничать с ОБСЕ, британским правительством и организацией IREX.

Теги: #ткаченко #минкультуры #медиаграмотность
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