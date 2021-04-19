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22:27 19.04.2021

Политические советники Нормандской четверки обсуждали кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе - Резников

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Политические советники Нормандской четверки обсуждали кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе - Резников

Политические советники Нормандской четверки в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резников.

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла про кластеры, соответственно, как видение возможности реализации Минских соглашений и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", - рассказал Резников в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что «переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы».

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников Нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций. Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", - добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном а Париже и канцлером Германии Ангелой Меркель анонсировал проведение встречи политических советников лидеров Нормандской четверки на 19 апреля. По его словам, по завершении указанной встречи Украина ожидает четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, а также предоставления всеми сторонами Нормандской четверки дополнений и предложений к франко-немецким кластерам по выполнению Минских соглашений.

Теги: #нормандський_формат #резников #кластер
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