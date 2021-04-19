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21:47 19.04.2021

Операторов связи РФ хотят обязать хранить три года отправленные через интернет данные

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Операторов связи РФ хотят обязать хранить три года отправленные через интернет данные

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи хранить информацию о передаче через интернет сообщений и медиафайлов между пользователями в течение трех лет и предоставлять ее по требованию правоохранительных органов.

Законопроектом (N1154099-7) предлагается обязать операторов связи, собственников и иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить информацию "о фактах приема, передачи, доставки и обработки" голосовых, текстовых сообщений и видео, изображений, звуков и иных сообщений три года с момента их передачи.

Такие данные владельцы сетей должны хранить на территории РФ.

Кроме того, вводимая законопроектом норма обязывает указанные организации предоставлять эту информацию, а также данные о пользователях и оказанных им услугах связи и "иную информацию, необходимую для выполнения возложенных задач" правоохранительным органам для ведения оперативно-розыскной деятельности.

Новые нормы должны вступить в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования закона.

Теги: #связь #информация #россия #операторы
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