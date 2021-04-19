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11:38 19.04.2021

Мендель: необходимо активизировать процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО к Пасхе

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Мендель: необходимо активизировать процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО к Пасхе

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о необходимости возобновления к пасхальным праздникам процесса взаимного обмена удерживаемых лиц между Украиной и временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей в формате "всех на всех", который заблокирован с 2020 года.

"Есть очень много пунктов, которые нужно выполнить. Один из очень важных процессов, который был начат ещё в 2019 году, но, который сейчас, к сожалению, заблокирован это обмен (удерживаемых – ИФ) "всех на всех". Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена", - заявила Мендель в эфире телеканала "Дом", комментируя рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж в пятницу, 16 апреля.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам рабочей встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о необходимости выполнения договорённостей, достигнутых лидерами Нормандской четверки на саммите в декабре 2019 года, в частности, о необходимости завершения обмена удерживаемых в формате "всех на всех".

Он отметил, что Украина передала в ОБСЕ списки удерживаемых в ОРДЛО, чего не сделали представители временно оккупированных территорий. Обмен, по его мнению, можно было бы провести к Пасхе.

Как сообщалось, в конце января 2021 года омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что процесс односторонней передачи Украине удерживаемых в ОРДЛО украинцев продолжается, однако точная дата их возвращения неизвестна.

По ее словам, с начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло до 267 человек, из них 226 - гражданские лица, в том числе 4 волонтера, 37 - военнослужащие, 4 – представители добровольческих батальонов.

 

Теги: #мендель #обмен #удерживаемые
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