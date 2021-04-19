На Луганщине пресекли вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС

Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и сотрудниками Службы безопасности Украины пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба полиции Луганской области в понедельник, в ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории Старобельска и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования и является запрещенным для использования гражданскими лицами.

"Во время проведения санкционированного судом обыска изъято радиоэлектронное оборудование, работало на частотах специального пользования", - сообщают в полиции.

Там уточняют, что в рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.