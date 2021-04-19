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09:06 19.04.2021

Спецслужбы РФ планировали взорвать боеприпасы не в 2014 году в Чехии, а позже и в Болгарии - министр

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Спецслужбы РФ планировали взорвать боеприпасы не в 2014 году в Чехии, а позже и в Болгарии - министр

Чешская полиция в настоящее время склоняется к версии, согласно которой российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе боеприпасов в Моравии в 2014 году, заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

По сообщению Чешского радио, министр объяснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян в попытке отравления предпринимателя.

Гамачек заверил, что у чешской полиции достаточно информации, указывающей на причастность российских спецслужб ко взрыву в 2014 году.

Власти Чехии 17 апреля сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Чешские СМИ, при этом, отмечают, что Петров и Боширов, по некоторым данным, действительно были в районе склада боеприпасов, когда на нем произошёл взрыв.

Теги: #расследование #рф #спецслужбы #взрыв #чехия
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