Япония получит дополнительные дозы вакцины против COVID-19 к сентябрю

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что страна, скорее всего, получит достаточно доз вакцины против COVID-19 от американской фармацевтической компании Pfizer к сентябрю.

Есихидэ Суга заявил журналистам в понедельник, что он запросил достаточно доз, чтобы вакцинировать людей в Японии к сентябрю.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора попросил главу американской компании Pfizer Альберта Бурлу о дополнительных поставках вакцины против COVID-19 в его страну.

По данным агентства, японский премьер попросил главу компании о дополнительных партиях вакцины с тем, чтобы к сентябрю все, кому необходим препарат, могли его получить.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Японии выявили 535,2 тыс. случаев заражения, скончались 9,6 тыс. человек.

Препарат Pfizer - единственный к настоящему моменту, одобренный в Японии. Однако правительство Японии также подписало соглашения с AstraZeneca и Moderna.