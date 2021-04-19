События

07:40 19.04.2021

Япония получит дополнительные дозы вакцины против COVID-19 к сентябрю

1 мин читать
Япония получит дополнительные дозы вакцины против COVID-19 к сентябрю

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что страна, скорее всего, получит достаточно доз вакцины против COVID-19 от американской фармацевтической компании Pfizer к сентябрю.

Есихидэ Суга заявил журналистам в понедельник, что он запросил достаточно доз, чтобы вакцинировать людей в Японии к сентябрю.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора попросил главу американской компании Pfizer Альберта Бурлу о дополнительных поставках вакцины против COVID-19 в его страну.

По данным агентства, японский премьер попросил главу компании о дополнительных партиях вакцины с тем, чтобы к сентябрю все, кому необходим препарат, могли его получить.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Японии выявили 535,2 тыс. случаев заражения, скончались 9,6 тыс. человек.

Препарат Pfizer - единственный к настоящему моменту, одобренный в Японии. Однако правительство Японии также подписало соглашения с AstraZeneca и Moderna.

Теги: #япония #коронавирус #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 19.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

03:46 19.04.2021
В Минздраве предупреждают украинцев об еще одной разновидности коронавирусных заболеваний МЕRS-COV

В Минздраве предупреждают украинцев об еще одной разновидности коронавирусных заболеваний МЕRS-COV

23:44 18.04.2021
Макрон не считает "Спутник V" реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов

Макрон не считает "Спутник V" реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов

15:41 18.04.2021
Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу – Шмыгаль

Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу – Шмыгаль

14:45 18.04.2021
В странах Балтии количество выявленных за сутки случаев коронавируса снизилось с 2,1 тыс. до 1,6 тыс

В странах Балтии количество выявленных за сутки случаев коронавируса снизилось с 2,1 тыс. до 1,6 тыс

12:59 18.04.2021
В Харьковскую область доставили 1170 доз вакцины Pfizer, ее планируют использовать за неделю – ОГА

В Харьковскую область доставили 1170 доз вакцины Pfizer, ее планируют использовать за неделю – ОГА

11:44 18.04.2021
За прошедшие сутки в украинской армии зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом – командование Медсил ВСУ

За прошедшие сутки в украинской армии зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом – командование Медсил ВСУ

11:00 18.04.2021
В Киеве за сутки 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек – мэр

В Киеве за сутки 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек – мэр

08:33 18.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 523 человека – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 523 человека – Степанов

06:05 18.04.2021
Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам

Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 598 человек

На Донбассе погиб боец ВСУ из-за обстрелов российских наемников, еще один ранен

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские бойцы не пострадали

США рекомендуют авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время полетов над Украиной и РФ

Премьер Чехии обещает рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов семилетней давности

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали

В Черкасский зоопарк планируют инвестировать 300 млн грн в течение 20 лет

ЕС призвал власти России предоставить врачам доступ к Навальному

В Шевченковском районе столицы ликвидировали последствия падения балкона, пострадавших нет

Ситуация вокруг Украины будет одной из главных тем видеоконференции глав МИД стран ЕС

Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены "персона нон грата"

В МИД сообщили фамилию российского дипломата, которого намерены выдворить из Украины

Умер глава Золочевского райсовета Игорь Крыськив

Украинская СЦКК не может в полном объеме мониторить ситуацию на Донбассе из-за препятствования работе миссии со стороны российских наемников

На Полтавщину прибыла первая партия вакцины Pfizer в количестве 1 170 доз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА