Премьер Чехии обещает рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов семилетней давности

Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб, заявил в интервью газете "Лидове новины" чешский премьер Андрей Бабиш.

По его словам, сначала в понедельник кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал Бабиш.

Он пообещал, что чехи затем получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами. "Общественность сможет получить представление об этом", - отметил глава правительства.

В ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, он заявил, что считает адекватным ответом высылку 18 российских дипломатов.

Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Европейском союзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета", - добавил Бабиш.

Как сообщалось, чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой. Причиной этого являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ РФ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Позднее стало известно, что Украина полностью поддержала соответствующее решение чешского правительства.

"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Решение чешского правительства поддержал и ряд европейских государств, в частности, Великобритания.

"Великобритания полностью поддерживает наших союзников в Чехии, которые показали, насколько далеко могут зайти российские разведслужбы в попытке провести опасные и злонамеренные операции в Европе... Мы как никогда полны решимости и решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери и одобряем действия чешских властей, которые сделали то же самое", - говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Доминика Рааба.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция Чехии на своем сайте опубликовала сообщение, что действительно разыскивает двух человек, путешествовавших по Чехии в 2014 году с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщении также указывается, что они использовали и другие паспорта - у одного был паспорт гражданина Таджикистана, а у второго - Молдовы.

Позднее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, так называемое "дело Врбетице", на министерской встрече ЕС.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - отметил дипломат.