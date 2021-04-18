События

15:57 18.04.2021

Премьер Чехии обещает рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов семилетней давности

3 мин читать
Премьер Чехии обещает рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов семилетней давности

Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб, заявил в интервью газете "Лидове новины" чешский премьер Андрей Бабиш.

По его словам, сначала в понедельник кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал Бабиш.

Он пообещал, что чехи затем получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами. "Общественность сможет получить представление об этом", - отметил глава правительства.

В ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, он заявил, что считает адекватным ответом высылку 18 российских дипломатов.

Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Европейском союзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета", - добавил Бабиш.

Как сообщалось, чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой. Причиной этого являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ РФ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Позднее стало известно, что Украина полностью поддержала соответствующее решение чешского правительства.

"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Решение чешского правительства поддержал и ряд европейских государств, в частности, Великобритания.

"Великобритания полностью поддерживает наших союзников в Чехии, которые показали, насколько далеко могут зайти российские разведслужбы в попытке провести опасные и злонамеренные операции в Европе... Мы как никогда полны решимости и решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери и одобряем действия чешских властей, которые сделали то же самое", - говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Доминика Рааба.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция Чехии на своем сайте опубликовала сообщение, что действительно разыскивает двух человек, путешествовавших по Чехии в 2014 году с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщении также указывается, что они использовали и другие паспорта - у одного был паспорт гражданина Таджикистана, а у второго - Молдовы.

Позднее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, так называемое "дело Врбетице", на министерской встрече ЕС.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - отметил дипломат.

Теги: #бабиш #взрыв #чехия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 18.04.2021
Британия поддержала решение Чехии выслать российских дипломатов

Британия поддержала решение Чехии выслать российских дипломатов

12:57 18.04.2021
Украина поддерживает решение правительства Чехии о высылке 18 российских дипломатов – Кулеба

Украина поддерживает решение правительства Чехии о высылке 18 российских дипломатов – Кулеба

10:47 18.04.2021
Чехия инициирует обсуждение "дела Врбетице" на встрече глав МИД ЕС

Чехия инициирует обсуждение "дела Врбетице" на встрече глав МИД ЕС

22:15 17.04.2021
Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Петрова и Боширова – СМИ

Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Петрова и Боширова – СМИ

21:32 17.04.2021
Чешские власти высылают 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой – посол Украины в Чехии

Чешские власти высылают 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой – посол Украины в Чехии

07:04 12.04.2021
Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле

Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле

15:48 07.04.2021
Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

17:09 03.04.2021
В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

07:45 03.04.2021
В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

16:26 02.04.2021
В Одессе в квартире многоэтажки произошел взрыв, пострадали 5 человек - ГСЧС

В Одессе в квартире многоэтажки произошел взрыв, пострадали 5 человек - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу – Шмыгаль

Кураторы ОРДЛО развернули масштабную информационную кампанию по дискредитации ВСУ – украинская сторона СЦКК

Чехия инициирует обсуждение "дела Врбетице" на встрече глав МИД ЕС

В Украине за сутки зафиксировано 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 523 человека – Степанов

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Под Кишиневом разбился легкомоторный самолет, все трое находившихся на борту выжили – МВД

Украина будет сотрудничать с ЕС в процессе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу – Шмыгаль

В странах Балтии количество выявленных за сутки случаев коронавируса снизилось с 2,1 тыс. до 1,6 тыс

Кураторы ОРДЛО развернули масштабную информационную кампанию по дискредитации ВСУ – украинская сторона СЦКК

В Украине ожидается прохладная погода, возможны осадки

В Харьковскую область доставили 1170 доз вакцины Pfizer, ее планируют использовать за неделю – ОГА

За прошедшие сутки в украинской армии зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом – командование Медсил ВСУ

В Киеве за сутки 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек – мэр

На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Румынию двух граждан Индии – Госпогранслужба Украины

Кулеба примет участие в заседании Совета министров Европейского Союза по иностранным делам - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА