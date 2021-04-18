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11:00 18.04.2021

В Киеве за сутки 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек – мэр

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В Киеве за сутки 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек – мэр

В Киеве за прошедшие сутки выявили 480 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 26 человек, выздоровели – 432, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"480 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 26 человек. Всего за период пандемии в городе 4 198 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 184  892", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели: 271 женщина, 191 мужчина, 9 девочек от 2 до 16 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 92 больных коронавирусом, а также 304 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 432 человека. В общем коронавирус преодолели 115 361 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 123, в Днепровском - 106 и в Деснянском районе - 88 случаев", - отметил Кличко.

Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/977

Теги: #киев #коронавирус #статистика #украина
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