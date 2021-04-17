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17:51 17.04.2021

В ФСБ РФ заявляют, что украинского консула интересовали базы данных с личными сведениями россиян, в т.ч. об уголовных делах

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В ФСБ РФ заявляют, что украинского консула интересовали базы данных с личными сведениями россиян, в т.ч. об уголовных делах

В ФСБ РФ заявляют, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрести закрытые базы данных россиян.

"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Ещё данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщается в видео спецслужбы, распространённом Центром общественных связей (ЦОС).

На видео присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк якобы планировал именно там приобрести интересующую его информацию.

В российской спецслужбе заявляют, что задержанный консул Украины уличён в шпионаже: "Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж", - сказал сотрудник спецслужбы Сосонюку. Это запечатлено на видео ФСБ, распространённом в субботу.

Судя по видео ФСБ, Сосонюк был задержан в ресторане. Позднее его доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Туда же прибыли украинские дипработники.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ

Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором.

Замглавы указал, что украинский консул находится на территории украинского консульского учреждения, я и в ближайшее время МИД будет решать вопрос о его возвращении домой.

Енин добавил, что российская сторона, как и любое другое государство - член Венской конвенции, имеет право на оглашение того или иного лица нежелательным.

"Но указанные шаги российской стороны встретят самый решительный отпор с украинской стороны, и мы уже прорабатываем модальности симметричного ответа российской стороне", - заявил он в эфире телеканала "Украина24" в субботу.

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

Теги: #фсб #консул
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