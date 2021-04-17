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10:49 17.04.2021

Коронавирусные ограничения усилят в Узбекистане с 18 апреля

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Коронавирусные ограничения усилят в Узбекистане с 18 апреля

Власти Узбекистана приняли решение об усилении с 18 апреля карантинных ограничений для противодействия распространению COVID-19, сообщил оперативный штаб при правительстве.

"В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом за последние дни принято решение об усилении карантинных ограничений с 18 апреля", - говорится в сообщении.

Решение было принято республиканской комиссией по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, заседание которого состоялось в субботу.

В соответствии с принятым решением, правоохранительных органам, санэпидслужбе (СЭС) поручено усилить контроль над соблюдением требований ношения масок, социальной дистанции, личной гигиены, использования антисептиков в общественных местах и принимать строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает правила.

В случае выявления инфицированных коронавирусом в детских садах, образовательных учреждениях, они будут закрываться на карантин на две недели. При этом обучение будет вестись онлайн.

Во всех крупных торговых центрах, супермаркетах, развлекательных центрах на входах должно быть усилено соблюдение требований проверки температуры тела и использования антисептиков. Нарушение этих требований может повлечь временное закрытие этих объектов.

Минтрансу совместно с СЭС поручено ограничить вместимость общественного транспорта до 50%, увеличив число автомашин на маршрутах, а также проводить дезинфекцию на конечных станциях. На вокзалах и в аэропортах также будет усилен контроль над соблюдением карантинных требований. В пунктах общепита количество мест будет сокращено до 50% от общей вместимости, но не более 100 человек.

В соответствии с решением комиссии при проведении свадеб и других мероприятий разрешено участие не более 100 человек. Массовые религиозные службы должны проводиться на открытых площадях, присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Принято решение с 1 мая приостановить проведение концертных мероприятий в закрытых залах.

Власти Узбекистана с 15 августа 2020 года начали поэтапно ослаблять карантин в связи с пандемией коронавируса. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм, проведение массовых мероприятий. Однако на фоне нового роста заболеваемости с начала года усилен контроль за соблюдением карантинных мер в учебных заведениях, на стройках, в общественном транспорте, введено ограничение на посещение свадеб и концертных залов.

С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 86 338, зафиксировано 636 летальных исходов.

Теги: #карантин #узбекистан
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