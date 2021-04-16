Таран проинформировал посла Великобритании о ситуации с безопасностью на линии разграничения с ОРДЛО и наращивании войск РФ вдоль границ Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран проинформировал посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс о ситуации с безопасностью на линии разграничения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и наращивании Россией своих войск вдоль границ Украины.

"Министр обороны Украины проинформировал главу дипломатического корпуса Великобритании в Украине о ситуации с безопасностью на линии разграничения со временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также было отмечено о наращивании Кремлем военного присутствия вблизи государственной границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Посол Симмонс подтвердила поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины. Она заверила, что Великобритания продолжит подготовку украинских военнослужащих и развитие возможностей Вооруженных сил Украины, а также осуществление оборонной реформы по стандартам НАТО.

"Стороны договорились продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений и усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.