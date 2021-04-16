Денисова обратилась к министру развития экономики из-за задолженности по зарплате на Харьковском авиазаводе

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко с просьбой сделать всё возможное, чтобы решить вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

"Критическая ситуация по задолженности по заработной плате, которая сложилась на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии продолжается долгое время", - написала Денисова в Facebook в пятницу.

Она отметила, что для решения указанного вопроса она неоднократно обращалась в компетентные органы, в частности, в декабре 2020 года с целью обновления социальных прав работников указанного предприятия ею было направлено обращение к Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате по включению данного вопроса в повестку дня ее заседания.

Кроме того, было открыто производство Уполномоченного ВРУ по правам человека по этому вопросу.

"Однако, по состоянию на 12.04.2021 задолженность по выплате заработной платы работникам не была погашена и теперь составляет 253 577 700 грн. Это в свою очередь заставило работников прибегнуть к акции протеста и 15 апреля перекрыть движение на улицах города Харькова", - разъяснила омбудсмен.

Денисова также добавила, что для восстановления нарушенных конституционных прав граждан на своевременную оплату труда она обратилась к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины "с просьбой принять все возможные меры, чтобы ускорить решение вопроса погашения задолженности по заработной плате работникам Харьковского государственного авиационного производственного предприятия".