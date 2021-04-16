Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ощущает поддержку президента Франции Эмманюэля Макрона в вопросе получения Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, однако пока нет определенности, когда это может произойти.

"Что касается Франции и президента Макрона, то мы ощущаем поддержку им Украины в вопросе ПДЧ для будущего членства в НАТО. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции, хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу.

По его словам, в июне будет саммит НАТО и "там Украина обязательно услышит, есть ли такой сигнал и от каких конкретно стран в поддержке получения ПДЧ".

Он добавил, что "во время видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос относительно возможного членства Украины в НАТО вопрос не поднимался".

"С Меркель мы не обсуждали членство Украины в НАТО, потому что наша в нашей конференции темой обсуждения было ситуация с безопасностью на востоке Украины, вопрос Донбасса, вопрос выполнения договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2019 года в рамках Нормандской встречи", - сказал Зеленский.