Арестович: ОРДЛО не имеют полномочий созывать внеочередные заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что приглашённые для консультаций в контактную группу по вопросам проведения местных выборов и модальностей особого статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей представители ОРДЛО не имеют полномочий созывать внеочередные заседания участников переговоров.

"Они (приглашённые представители ОРДЛО в ТКГ – ИФ) не имеют полномочий собирать участников ТКГ для экстренного заседания. Может только Украина, ОБСЕ и Россия как участники. Поэтому ОБСЕ не может удовлетворить их запрос", - рассказал Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам спикера украинской делегации в ТКГ, представители ОРДЛО "просто пытаются перехватить у Украины инициативу и сделать вид, что это именно они созвали экстренное заседание контактной группы по Донбассу".

Арестович добавил, что "каждая из сторон переговоров заинтересована в согласовании дополнительного механизма по контролю за прекращением огня".

"Но каждая из сторон видит это по-своему. Цель Украины состоит в усилении контролирующей роли ОБСЕ как посредника. Россия, соответственно, и ОРДЛО желают добиться совместного патрулирования военных позиций, что повлечёт легитимизацию боевиков. Это недопустимо", - резюмировал Арестович.

16 апреля в российских СМИ появилась информация о намерении приглашённых для консультаций в Трёхстороннюю контактную группу представителей самопровозглашённой "ДНР" созвать экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности на Донбассе для согласования модальностей координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Как сообщалось, 14 апреля в результате переговоров Трёхсторонней контактной группы на уровне глав делегаций сторонами было принято решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности в соответствии с направленной нотой украинской делегацией в ОБСЕ, содержащий предложение о созыве из-за эскалации ситуации на Донбассе.

В настоящее время дата внеочередных переговоров группой по безопасности согласуется на уровне ОБСЕ.