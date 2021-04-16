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16:37 16.04.2021

Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

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Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу привилась первой дозой вакцины компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19.

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился", - приводятся слова Меркель на странице в Twitter представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Прививка - это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.

Также на странице в Twitter выложена фотография документа, подтверждающего вакцинацию Меркель.

Меркель - 66 лет, она попадает в категорию граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.

Теги: #вакцинация #меркель
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