Президент Евросовета Мишель планирует приехать на саммит "Крымской платформы" в августе

Президент Европейского Совета Шарль Мишель планирует принять участие в саммите "Крымской платформы" в Украине, который пройдет в августе, сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"Я говорил с дипломатическими советниками президента Совета, и президент Мишель думает поехать на эту платформу", - сообщил он.

По словам дипломата, ему еще не известно, поедет ли высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на саммит в Украину.

"Но, совершенно очевидно, что представительство Европейского Союза президентом Мишелем будет действительно очень высоким уровнем. Это то, о чем просило украинское руководство. Я уверен, это то, о чем будет просить министр Кулеба в понедельник", - уверен он.