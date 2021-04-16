События

15:53 16.04.2021

Если РФ будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия для нее - Квин

2 мин читать
Если РФ будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия для нее - Квин

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отмечает, что США вместе с союзниками глубоко обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях, и РФ ждут последствия в случае осуществления агрессивных действий против Украины, сообщило посольство США.

"Хочу повторить, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей политике по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая с Крымом и территориальными водами. Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - сказала Квин на церемонии передачи командования от оперативно-тактической группы "Иллини" к оперативно-тактической группе "Рейвен" в Центре боевой подготовки в Яворове Львовской области.

Она отметила, что десятки тысяч российских войск находятся возле границы с Украиной и на украинской территории Крыма, и их численность увеличивается. "США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией. И в дополнение к этому провокационному накоплению войск, правительство России продолжает проводить дезинформационную кампанию, заявляя, что Украина нагнетает напряженность. Хочу четко заявить - моя команда в посольстве США и я знаем из первых рук: Украина не делала и не делает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугиваний и агрессии со стороны России", - указала Квин.

Временная поверенная подчеркнула, что но на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и украинские вооруженные силы 2021 года значительно отличаются от тех, какими они были в 2014 году.

"Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ - в совершенствовании верховенства права, развитии экономики и борьбе с коррупцией. Делая это, Украина стала более демократичной, более чувствительной к желаниям и потребностям своего народа, и более устойчивой к угрозам, как внешним, так и внутренним. Чтобы лучше реагировать на внешние угрозы, украинские вооруженные силы стали более боеспособными, более профессиональными, одними из самых боеспособных вооруженных сил в Европе сегодня - и Соединенные Штаты гордятся тем, что наши совместные усилия в области безопасности стали вкладом в достижение этого впечатляющего результата", - заявила она.

Теги: #рф #квин #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:34 16.04.2021
США рассмотрит вопрос об увеличении количества военнослужащих американского контингента в Украине в случае необходимости - Квин

США рассмотрит вопрос об увеличении количества военнослужащих американского контингента в Украине в случае необходимости - Квин

16:20 16.04.2021
Украина заинтересована в расширении программы подготовки украинских военных американскими профессионалами - Шмыгаль

Украина заинтересована в расширении программы подготовки украинских военных американскими профессионалами - Шмыгаль

16:18 16.04.2021
В ЕС призвали РФ обеспечить свободный проход в Азовское море и уважать суверенитет Украины

В ЕС призвали РФ обеспечить свободный проход в Азовское море и уважать суверенитет Украины

15:37 16.04.2021
Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит с Кулебой наращивание российских войск на границе

Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит с Кулебой наращивание российских войск на границе

14:44 16.04.2021
Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

14:06 16.04.2021
Садовый просит Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

Садовый просит Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

13:52 16.04.2021
Намерение РФ ограничить свободу навигации вокруг Крыма будет обсуждаться на заседании Совета ЕС – Стано

Намерение РФ ограничить свободу навигации вокруг Крыма будет обсуждаться на заседании Совета ЕС – Стано

11:44 16.04.2021
США приветствуют прибытие в Украину первой партии вакцины Pfizer

США приветствуют прибытие в Украину первой партии вакцины Pfizer

10:46 16.04.2021
Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

09:56 16.04.2021
Глава Европейского командования США: Вероятность вторжения войск РФ в Украину - от "низкой до средней"

Глава Европейского командования США: Вероятность вторжения войск РФ в Украину - от "низкой до средней"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит с Кулебой наращивание российских войск на границе

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Аваков призвал патриотов объединиться перед возможными провокациями и агрессией со стороны РФ

Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

Президент Евросовета Мишель планирует приехать на саммит "Крымской платформы" в августе

Аваков обсудил с послом Пакистана сотрудничество в развитии договорно-правовой базы отношений

Боррель хочет посетить Украину и поехать на линию соприкосновения

В Харьковской области начали прививать вакциной CoronaVac - обладминистрация

В Крыму 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования - правозащитники

Российская пропаганда распространяет фейковые репортажи о якобы ремонте бомбоубежищ и больниц в ОРДЛО – Минобороны Украины

Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

Аваков призвал патриотов объединиться перед возможными провокациями и агрессией со стороны РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА