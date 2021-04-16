Аваков призвал патриотов объединиться перед возможными провокациями и агрессией со стороны РФ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает государственников и патриотов объединиться для защиты страны и отпора возможной агрессии со стороны РФ.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией!... Мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу собранно и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии! Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты – должны, объединившись, встать на защиту своей страны", - написал Аваков на странице в Facebook в пятницу.

По его словам, так было в 2014 году, "так будет и сейчас, если придется".

"Вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов! Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО! Призываю вас, собратья, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче", - сказал Аваков.