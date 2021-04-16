События

14:09 16.04.2021

Аваков призвал патриотов объединиться перед возможными провокациями и агрессией со стороны РФ

1 мин читать
Аваков призвал патриотов объединиться перед возможными провокациями и агрессией со стороны РФ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает государственников и патриотов объединиться для защиты страны и отпора возможной агрессии со стороны РФ.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией!... Мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу собранно и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии! Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты – должны, объединившись, встать на защиту своей страны", - написал Аваков на странице в Facebook в пятницу.

По его словам, так было в 2014 году, "так будет и сейчас, если придется".

"Вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов! Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО! Призываю вас, собратья, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче", - сказал Аваков.

 

Теги: #аваков #призыв #патриоты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 15.04.2021
Глава Нацбанка призвал членов Совета НБУ придерживаться "режима тишины" и политики "единого голоса"

Глава Нацбанка призвал членов Совета НБУ придерживаться "режима тишины" и политики "единого голоса"

19:01 15.04.2021
Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2"

Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2"

22:39 14.04.2021
НАТО призвало РФ немедленно остановить эскалацию и прекратить ее практику агрессивных провокаций против Украины

НАТО призвало РФ немедленно остановить эскалацию и прекратить ее практику агрессивных провокаций против Украины

19:16 12.04.2021
Киев призывает крымчан, которых принуждают служить в российской армии, сообщать об этом в соответствующие органы Украины

Киев призывает крымчан, которых принуждают служить в российской армии, сообщать об этом в соответствующие органы Украины

23:31 06.04.2021
США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

13:52 05.04.2021
Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Аваков

Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Аваков

16:58 02.04.2021
США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

01:17 02.04.2021
Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением - МИД

Призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением - МИД

19:06 01.04.2021
В ЕС назвали нарушением прав человека призыв в армию РФ граждан в Крыму

В ЕС назвали нарушением прав человека призыв в армию РФ граждан в Крыму

10:24 01.04.2021
В Украине начался призыв на срочную военную службу

В Украине начался призыв на срочную военную службу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

Первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибыла в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

Зеленский с супругой прибыли в Париж

Садовый просит Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

Намерение РФ ограничить свободу навигации вокруг Крыма будет обсуждаться на заседании Совета ЕС – Стано

Президент ЕК: ЕС будет и впредь поддерживать Украину и ее народ всеми возможными способами

В Офисе президента поблагодарили международных партнеров за поставку вакцины Pfizer-BioNTech в Украину

Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

Дейнеко рассказал военным атташе посольств США, Канады и Великобритании о ситуации на границе с РФ, Крымом и линии разграничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА