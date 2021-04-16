Под Киевом началось строительство транспортных развязок на главных трассах – "Укравтодор"

В пригороде Киева началось строительство новых транспортных развязок, которые должны разгрузить транспортные узлы на международных трассах, распределить потоки и повысить безопасность на подъездах к столице, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook.

"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации", - цитируется в сообщении глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Агентство отмечает, что в течение двух лет за средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития планируется построить три транспортные развязки: на трассе M-05 Киев - Одесса в Чабанах и Вите-Почтовой, а также на трассе M-06 Киев - Чоп в Стоянке.

"Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения. К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. В результате будет построено три вместо запланированных пяти развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской обходной дороги", - сообщил Кубраков.

Подрядчиком строительства развязок выступает Euro-Asian Construction Corporation Evrascon (Азербайджан). Технадзор осуществляет Kocks Consult GmbH (Германия).