События

10:56 16.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 138 млн 890 тыс. 681, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 986 тыс. 608, выздоровели более 118,8 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 495 тыс. 164 инфицированных COVID-19, зафиксировано 565 тыс. 289 летальных исхода, излечились более 24,7 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 14 млн 291 тыс. 917, число скончавшихся - 174 тыс. 308, поправились более 12,5 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 746 тыс. 681 заболевших, из них умерли 365 тыс. 444 человека, вылечились более 12 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 384,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 741 человек, Индии - 125, Бразилии - 1 тыс. 712.

Теги: #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 16.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

18:22 15.04.2021
Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

17:42 15.04.2021
"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

17:02 15.04.2021
Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

14:33 15.04.2021
Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

14:24 15.04.2021
Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

12:48 15.04.2021
Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

12:21 15.04.2021
ЦОЗ планирует летом запустить секвенатор для определения штаммов COVID-19

ЦОЗ планирует летом запустить секвенатор для определения штаммов COVID-19

11:34 15.04.2021
Минздрав ожидает вакцину Pfizer от COVAX в пятницу – Степанов

Минздрав ожидает вакцину Pfizer от COVAX в пятницу – Степанов

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

РФ ждет от Украины наступления на Донбассе, но "такого счастья" не получит – Зеленский

Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях, мы хотим быть своими

В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

В Моршине в пятницу стартует коллективная вакцинация жителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

Офис генпрокурора о "делах Майдана": арестован еще один подозреваемый в похищении и пытках Луценко и Вербицкого

Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути – Зеленский

Глава Европейского командования США: Вероятность вторжения войск РФ в Украину - от "низкой до средней"

РФ ждет от Украины наступления на Донбассе, но "такого счастья" не получит – Зеленский

Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях, мы хотим быть своими

ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области

Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться привитым спустя 6-12 месяцев после вакцинации

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА