Офис генпрокурора о "делах Майдана": арестован еще один подозреваемый в похищении и пытках Луценко и Вербицкого

Правоохранители под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора Украины установили еще одного человека, принимавшее участие в похищении, незаконном лишении свободы и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Революции Достоинства.

В сообщении, размещенном в пятницу на сайте Офиса генпрокурора, отмечается, что этот человек в составе преступной группы 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а в дальнейшем, после вывоза пострадавших в лес, участвовал в их незаконном лишении свободы и пытках.

"Ему сообщено о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц, похищении и незаконном лишении свободы двух человек, повлекшем тяжкие последствия - смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч.2 ст.127, ч.3 ст.146 и ст.340 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, по отношению к подозреваемому суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В Офисе генпрокурора напоминают, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении 6 из них дела рассматриваются судами, в том числе по 2 заочно, 9 человек объявлены в розыск.