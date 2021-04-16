Глава Европейского командования США: Вероятность вторжения войск РФ в Украину - от "низкой до средней"

Генерал Военно-воздушных сил США, командующий Европейским командованием США Тод Д. Уолтерс оценил вероятность вторжения войск РФ в Украину в ближайшие недели "от низкой до средней".

"От низкой до средней", - сказал Уолтерс, выступая перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил 15 апреля.

Командующий указал, что эта оценка зависит от обстоятельств.

"Я знаю, что это не то, что вы хотите услышать. Но мы продолжаем изучать каждый элемент обстановки во всех сферах", - добавил Уолтерс.

На вопрос конгрессмена о том, будет ли эта угроза расти в следующие две недели, генерал отметил, что, по его мнению, она начнет снижаться.

"Это зависит от расположения войск. По моим ощущениям, с тенденцией, которую я вижу прямо сейчас, вероятность того, что это произойдет, начнет спадать", - подчеркнул Уолтерс.

Также командующий проинформировал, что многочисленные сухопутные войска перемещаются с западного военного округа и южного военного округа РФ в направлении Крыма и Донбасса.

"Также перемещаются значительные военно-воздушные силы и значительные военно-морские силы. Это вызывает большое беспокойство и наша бдительность высока", - отметил он.