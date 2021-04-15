События

20:48 15.04.2021

В Моршине в пятницу стартует коллективная вакцинация жителей

1 мин читать
В Моршине в пятницу стартует коллективная вакцинация жителей

Эксперимент по коллективной вакцинации населения стартует в курортном городе Моршин Львовской области в пятницу, 16 апреля, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации со ссылкой на данные директора департамента здравоохранения обладминистрации Ореста Чемериса.

"По инициативе городского головы Моршина областная госадминистрация обратилась в правительство с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений", - сказал Чемерис.

По его словам, массовая вакцинация жителей Моршина даст возможность создать 70% имунной прослойки. Также вакцинация большинства населения города создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации после заболевания Covid-19.

Всего в городе проживают 4239 жителей и, по данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, 2400 доз китайской вакцины CoronaVac выделены для вакцинации жителей Моршина. Для проведения вакцинации будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одной мобильной бригады от Стрыйской центральной районной больницы.

В департаменте здравоохранения отмечают, что реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от коронавируса в отдельно взятом населенном пункте.

Теги: #вакцинация #моршин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 15.04.2021
В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

12:48 15.04.2021
Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

09:27 15.04.2021
За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

15:58 14.04.2021
Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

11:28 14.04.2021
Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

09:55 14.04.2021
В лист ожидания вакцинации записалось около 450 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации записалось около 450 тыс. украинцев

07:43 14.04.2021
Военные, которые готовятся выполнять задачи в районе ООС, привиты на 90% и этот процесс продолжается – командование Медсил

Военные, которые готовятся выполнять задачи в районе ООС, привиты на 90% и этот процесс продолжается – командование Медсил

21:56 13.04.2021
В Украине началась вакцинация CoronaVac

В Украине началась вакцинация CoronaVac

09:50 13.04.2021
Вакцинация украинцев вакциной Sinovac начнется во вторник – Степанов

Вакцинация украинцев вакциной Sinovac начнется во вторник – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

СНБО продолжит вводить санкции в отношении контрабандистов, на очереди 12 физических и юридических лиц - Зеленский

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

Зеленский расценивает предстоящее общение с Макроном и Меркель как подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки"

Ситуация на Донбассе контролируемая, этот вопрос был приоритетным на заседании СНБО - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

Зеленский выступает за интенсивное развитие туризма между Украиной и Турцией

Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии - указ

Минфин Украины вернет выделенные на закупку вакцин средства – Степанов

Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

В Украине разрешили отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет – закон

США по силам остановить строительство "Северного потока 2", уверен сенатор Круз

СНБО продолжит вводить санкции в отношении контрабандистов, на очереди 12 физических и юридических лиц - Зеленский

В Украине учредили премию имени Бориса Патона – закон

Украине важна поддержка Литвы, Латвии и Эстонии– Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА